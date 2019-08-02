Межбанк: гривня отскочила от "дна" на 50 копеек
2 августа котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,51 - 25,56 гривны за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,51 - 25,56 гривни;
Евро - 28,32 - 28,37 гривни.
Напоминаем:
2 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,38 - 25,40 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 31 копейку, установив его на 2 августа на уровне 25,34 гривни за доллар.
1 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,22 - 25,26 гривни за доллар.
1 августа котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,38 - 25,40 гривны за доллар.
31 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,97 - 24,99 гривни за доллар.
31 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,09 - 25,13 гривни за доллар.
Экономическая правда
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