Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

31 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,97 - 24,99 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,97 - 24,99 гривни;

Евро - 27,83 - 27,84 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,78 - 25,08 гривни. Евро покупают по 27,56 гривни, продают по 28,06 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,86 - 24,93 гривни, евро - 27,72 - 27,87 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на 31 июля на уровне 25,08 гривни за доллар.

30 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,02 - 25,05 гривни за доллар.

Экономическая правда