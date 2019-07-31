Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки
31 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,97 - 24,99 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,97 - 24,99 гривни;
Евро - 27,83 - 27,84 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,78 - 25,08 гривни. Евро покупают по 27,56 гривни, продают по 28,06 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 24,86 - 24,93 гривни, евро - 27,72 - 27,87 гривни.
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на 31 июля на уровне 25,08 гривни за доллар.
30 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,02 - 25,05 гривни за доллар.
Экономическая правда
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