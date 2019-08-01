Закрытие межбанка: доллар и евро подорожали

1 августа котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,38 - 25,40 гривны за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,38 - 25,40 гривни;

Евро - 28,02 - 28,04 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 1 августа на уровне 25,03 гривни за доллар.

31 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,97 - 24,99 гривни за доллар.

31 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,09 - 25,13 гривни за доллар.

Отметим, что в ходе торгов котировки гривни к доллару достигали 24,94 - 24,97 за доллар.

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Экономическая правда