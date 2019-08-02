Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

2 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,38 - 25,40 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,53 - 25,56 гривни;

Евро - 28,33 - 28,36 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,30 - 25,60 гривни. Евро покупают по 27,94 гривни, продают по 28,47 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,42 - 25,57 гривни, евро - 28,17 - 28,36 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 31 копейку, установив его на 2 августа на уровне 25,34 гривни за доллар.

1 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,22 - 25,26 гривни за доллар.

1 августа котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,38 - 25,40 гривны за доллар.

Экономическая правда