Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки
2 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,38 - 25,40 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,53 - 25,56 гривни;
Евро - 28,33 - 28,36 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,30 - 25,60 гривни. Евро покупают по 27,94 гривни, продают по 28,47 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 25,42 - 25,57 гривни, евро - 28,17 - 28,36 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 31 копейку, установив его на 2 августа на уровне 25,34 гривни за доллар.
1 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,22 - 25,26 гривни за доллар.
1 августа котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,38 - 25,40 гривны за доллар.
Экономическая правда
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