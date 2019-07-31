Доллар на межбанке впервые за 3 года стоил меньше 25 гривень

31 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,09 - 25,13 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,09 - 25,13 гривни;

Евро - 27,96 - 28,00 гривни.

Отметим, что в ходе торгов котировки гривни к доллару достигали 24,94 - 24,97 за доллар.

Рекомендуем почитать: "Сильная" гривня: как с ней жить

Напоминаем:

31 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,97 - 24,99 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на 31 июля на уровне 25,08 гривни за доллар.

Экономическая правда