Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

1 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,22 - 25,26 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,28 - 25,31 гривни;

Евро - 27,90 - 27,93 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,05 - 25,37 гривни. Евро покупают по 27,69 гривни, продают по 28,19 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,26 - 25,41 гривни, евро - 28,06 - 28,22 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 1 августа на уровне 25,03 гривни за доллар.

31 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,09 - 25,13 гривни за доллар.

Экономическая правда