Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки
1 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,22 - 25,26 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,28 - 25,31 гривни;
Евро - 27,90 - 27,93 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,05 - 25,37 гривни. Евро покупают по 27,69 гривни, продают по 28,19 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 25,26 - 25,41 гривни, евро - 28,06 - 28,22 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 1 августа на уровне 25,03 гривни за доллар.
31 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,09 - 25,13 гривни за доллар.
Экономическая правда
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