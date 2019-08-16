Новости 16 августа: финансирование городам, цены на дизтопливо, тендеры УЗ
О финансировании городам. Кабинет Министров поручил Минфину и Минрегиону обеспечить, начиная с августа, финансирование программ и проектов развития регионов.
О ФОПах. Утром стало известно, что Национальный банк предлагает запретить использовать текущие счета физлиц-предпринимателей для осуществления операций, связанных с личными нуждами.
Позже НБУ заявил, что эта информация не соответствует действительности.
О тендерах УЗ. Антимонопольный комитет отклонил жалобы ООО "Торговый дом Сокар Украина" и ООО "Торум" по 8 тендерам "Укрзализныци" на поставку 100 тысяч тонн дизтоплива.
О ценах на дизтопливо. Стоимость дизтоплива в мелкооптовом сегменте опустилась ниже 20 гривен за литр, последний раз ниже 20 гривен за литр оптовые цены опускались в сентябре 2017 года.
О набсовете Ощадбанка. Нацбанк по результатам тестирования и собеседования отклонил кандидатуры 5 из 9 членов наблюдательного совета Ощадбанка.
О деле "Рооттердам+". Компания "ДТЭК" Рината Ахметова внесла 10 миллионов гривен залога за советника гендиректора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лисового, которого подозревают в причастности к нанесению 18,86 миллиардов гривен убытков от внедренной формулы "Роттердам+".
Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения еще одному подозреваемому по делу - гендиректору "ДТЭК Сети" Ивану Гелюху - в виде залога в 9,5 млн грн и личные обязательства.
Вы хотите узнать больше?
Контрабанда, разборки и политика. Как СБУ и прокуроры нелегальную торговлю с ОРДЛО "расследовали"
Нелегальная торговля с оккупированными территориями продолжается. Ее не остановили ни экономическая блокада, начавшаяся как гражданская акция, ни решения СНБО и правительства. (укр)
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua