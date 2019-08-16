Новости 16 августа: финансирование городам, цены на дизтопливо, тендеры УЗ

О финансировании городам. Кабинет Министров поручил Минфину и Минрегиону обеспечить, начиная с августа, финансирование программ и проектов развития регионов.

О ФОПах. Утром стало известно, что Национальный банк предлагает запретить использовать текущие счета физлиц-предпринимателей для осуществления операций, связанных с личными нуждами.

Позже НБУ заявил, что эта информация не соответствует действительности.

О тендерах УЗ. Антимонопольный комитет отклонил жалобы ООО "Торговый дом Сокар Украина" и ООО "Торум" по 8 тендерам "Укрзализныци" на поставку 100 тысяч тонн дизтоплива.

О ценах на дизтопливо. Стоимость дизтоплива в мелкооптовом сегменте опустилась ниже 20 гривен за литр, последний раз ниже 20 гривен за литр оптовые цены опускались в сентябре 2017 года.

О набсовете Ощадбанка. Нацбанк по результатам тестирования и собеседования отклонил кандидатуры 5 из 9 членов наблюдательного совета Ощадбанка.

О деле "Рооттердам+". Компания "ДТЭК" Рината Ахметова внесла 10 миллионов гривен залога за советника гендиректора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лисового, которого подозревают в причастности к нанесению 18,86 миллиардов гривен убытков от внедренной формулы "Роттердам+".

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения еще одному подозреваемому по делу - гендиректору "ДТЭК Сети" Ивану Гелюху - в виде залога в 9,5 млн грн и личные обязательства.

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Контрабанда, разборки и политика. Как СБУ и прокуроры нелегальную торговлю с ОРДЛО "расследовали"

Нелегальная торговля с оккупированными территориями продолжается. Ее не остановили ни экономическая блокада, начавшаяся как гражданская акция, ни решения СНБО и правительства. (укр)