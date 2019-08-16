Финансирование городам: Кабмин не выполнит просьбу Богдана

Кабинет Министров поручил Минфину и Минрегиону обеспечить, начиная с августа, финансирование программ и проектов развития регионов.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 14 августа, передает "Правительственный портал".

"Кабинет Министров поручил Министерству финансов и Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ обеспечить, начиная с августа текущего года, финансирование программ и проектов развития регионов, особенно малых городов и общин, которые осуществляются за счет, в том числе, средств Государственного фонда регионального развития.

Это закреплено в протокольном поручении правительства. График финансирования должен обеспечить возможность своевременного проведения тендеров и завершения начатых проектов", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Кабмин задерживает городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие.

На своей странице в Фейсбуке руководитель Львовского областного совета Александр Ганущин опубликовал копию письма за подписью руководителя Офиса президента Андрея Богдана, в котором тот просит премьер-министра Владимира Гройсмана приостановить расходы по распределению части субвенции на социально-экономическое развитие и ГФРР до формирования нового состава правительства.

В Офисе президента в ответ на запрос ЭП ответили, что временное приостановление финансирования решений правительства сделано с целью проверки эффективности использования бюджетных средств, запланированных на предусмотренные распоряжениями инфраструктурные проекты.

Экономическая правда