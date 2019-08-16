Дело "Роттердам+": ДТЭК внес 10 миллионов залога за своего сотрудника

Компания "ДТЭК" Рината Ахметова внесла 10 миллионов гривен залога за советника гендиректора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лисового, которого подозревают в причастности к нанесению 18,86 миллиардов гривен убытков от внедренной формулы "Роттердам+".

Об этом сообщает "Слово и дело" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольгу Постолюк, Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения еще одному подозреваемому по делу "Роттердам+" - гендиректору "ДТЭК Сети" Ивану Гелюху - в виде залога в 9,5 млн грн и и личные обязательства.

В САП также подтвердили, что за другого фигуранта дела - советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лисового - уже внесли определенный судом залог в размере 10 млн грн.

Напомним:

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены 18,87 миллиардов гривен убытков.

8 августа Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении сотрудникам компании ДТЭК.

12 августа еще одному подозреваемому по делу "Роттердам+", экс-начальнику отдела НКРЭКУ Тарасу Ревенко, Соломенский районный суд Киева разрешил выйти из-под стражи под залог 1,9 мільйона гривень при условии, что сумма будет внесена в течение 5 дней.

13 августа один из сотрудников ДТЭК по собственной инициативе прибыл в бюро для участия в процессуальных действиях - раньше, чем было запланировано.

14 августа Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Лисовому в виде залога в сумме 10 миллионов гривен.

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