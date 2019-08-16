В НБУ опровергают запрет на использование денег с ФОП-счета на собственные нужды

Нацбанк заявил, что информация о намерениях запретить использовать текущие счета физлиц-предпринимателей для осуществления операций, связанных с личными потребностями, не соответствует действительности.

Об этом заявила пресс-служба НБУ.

"Предложенные изменения в инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов были некорректно интерпретированы СМИ.

Готовим разъяснение, которое будет опубликовано в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Национальный банк предлагает запретить использовать текущие счета физлиц-предпринимателей для осуществления операций, связанных с личными нуждами.

Экономическая правда