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В НБУ опровергают запрет на использование денег с ФОП-счета на собственные нужды

Пятница, 16 августа 2019, 17:47

Нацбанк заявил, что информация о намерениях запретить использовать текущие счета физлиц-предпринимателей для осуществления операций, связанных с личными потребностями, не соответствует действительности.

Об этом заявила пресс-служба НБУ.

"Предложенные изменения в инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов были некорректно интерпретированы СМИ.

Готовим разъяснение, которое будет опубликовано в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Национальный банк предлагает запретить использовать текущие счета физлиц-предпринимателей для осуществления операций, связанных с личными нуждами. 

Экономическая правда

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Нацбанк ФЛП

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