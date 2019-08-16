Антимонопольный комитет разблокировал тендеры УЗ

Антимонопольный комитет отклонил жалобы ООО "Торговый дом Сокар Украина" и ООО "Торум" по 8 тендерам "Укрзализныци" на поставку 100 тысяч тонн дизтоплива.

Об этом сообщил в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев.

"Сегодня (15 августа - ред.) коллегия АМКУ приняла решение об отказе в удовлетворении жалоб ООО "Торговый дом Сокар Украина" и ООО "Торум" по 8 процедурам закупок, объявленными Укрзализныцей на закупку дизельного топлива, общей ожидаемой стоимостью 2,6 млрд гривен.

Указанные закупки состоятся вовремя", - написал он.

Напомним:

Тендеры на 100 тысяч тонн дизтоплива были объявлены 30 мая. Аукционы должны были пройти в начале августа, но процедуры были заблокированы накануне первого аукциона перекрестными жалобами "Торума" и "Сокар Украина".

После этого 3 августа УЗ из-за критически низких запасов топлива провела экстренные тендеры на 60 тысяч тонн дизельного топлива. Победителями стали "Торум" (20 тысяч тонн), "Приват" (20 тысяч тонн), Glusco (10 тысяч тонн) и "Альянс Энерго Трейд" (10 тысяч тонн). По состоянию на 13 августа, контракты подписаны на 30 тысяч тонн (по 10 тысяч тонн с ООО "Торум", "Альянс Энерго Трейд" и "Глуск Украина").

14 августа ""Укрзализныця" объявила еще 5 тендеров на закупку 50 тысяч тонн с применением формульного расчета цены.

Экономическая правда