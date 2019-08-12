Новости 12 августа: обыски на таможнях, новые локомотивы General Electric, рынок нелегальной водки

Об обысках на таможнях и постах ГФС. Следователи Государственного бюро расследований провели семь санкционированных обысков на таможнях Государственной фискальной службы, таможенных постах и ​​в отделах таможенного оформления в Волынской области.

О рынке нелегальной водки. В первом полугодии объем украинского рынка нелегальной водки составил 12 миллиардов гривен.

О новых локомотивах General Electric. АО "Укрзализныця" ведет переговоры с Экспортно-импортным банком США о закупке второй партии локомотивов General Electric.

Об объеме электронных денег. В первом полугодии 2019 года объем выпущенных электронных денег по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем вдвое - до 85,4 миллионов гривен.

О системе предупреждения про захват бизнеса и недвижимости. В Украине планируют создать систему, которая будет предупреждать граждан про захват их недвижимости или бизнеса.

О новом рынке электроэнергии и металлургах. Для металлургии подорожание тока, вызванное работой нового рынка электроэнергии, который работает только месяц, является наиболее критическим вопросом на сегодняшний день.

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Команда Зеленского и рынок электроэнергии: пять главных вызовов

Новая модель рынка электроэнергии работает только месяц, но основные проблемы уже очевидны: законодательство хромает, коммунальщики и "зеленые" производители в долгах, металлурги жалуются на дороговизну. Как будет действовать власть? (укр)

Соединить мозг с компьютером. На что способна Neuralink Илона Маска

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