УЗ планирует до конца года закупить новые локомотивы General Electric - Кравцов

АО "Укрзализныця" ведет переговоры с Экспортно-импортным банком США о закупке второй партии локомотивов General Electric.

Об этом в интервью "УНИАН" заявил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Переговоры "Укрзализныци" с представителями Эксимбанка прошли за один день до их встречи с министерством. Я могу говорить только за компанию. Мы ведем переговоры с ними относительно закупки второй партии General Electric. Первым этапом переговоров довольны", - сказал Кравцов.

"Надеюсь, что до конца этого года, возможно, в начале следующего года мы начнем новый этап по поставке тепловозов General Electric.

Отмечу, что у них загружено производство, нам нужно подстроиться под их график. Сейчас обсуждаем поставку от двадцати до сорока локомотивов. Но, скорее всего, сорока", - подчеркнул он.

На вопрос, рассматривает ли УЗ закупку локомотивов украинских производителей, Кравцов ответил: "К сожалению, нет таких производителей".

"Мы были бы рады, если бы они были. Ранее был производитель в Днепре (ДЭВЗ). Также у Крюковского завода был проект по производству электровоза, но дальше визуализации мы ничего не видели.

Поэтому при сотрудничестве с иностранными производителями мы рассчитываем на локализацию производства в Украине. Это должно предоставить нашей стране новые технологии, новые рабочие места", - отметил председатель правления "Укрзализныци".

Напоминаем:

В феврале 2018 года корпорация GE подписала долгосрочное рамочное соглашение с "Укрзализныцей" на 1 млрд долларов.

Первый его этап предусматривает поставку 30 грузовых локомотивов TE33A Evolution, изготовленных в США, а также локализацию определенной части производства в Украине, которая составляет 10% конечной стоимости сделки. На данном этапе GE будет использовать украинскую сигнальную и радиосистему и определенные элементы кабины.

Стоимость локомотивов – 4,68 млн долларов (с НДС) за каждый. В целом сумма контракта (речь идет о первой партии - ЭП) составляет 140 млн долларов с НДС.

30% УЗ заплатит авансом, а за 70% суммы "Укрэксимбанк" приобретет на собственный баланс тепловозы и отдаст их в лизинг на 15 лет. Лизинговая сделка номинирована в гривнях.

Это означает, что за тепловозы УЗ будет вынуждена существенно переплатить в связи с использованием кредитных денег, ведь стоимость гривни, учитывая учетную ставку НБУ на момент подписания контракта, была довольно высокой.

Процентную ставку в УЗ не называют, однако в разговоре с ЭП представитель железной дороги подтвердил: она не ниже учетной ставки НБУ.

Таким образом, за обслуживание лизинга УЗ будет платить не менее 16-18% годовых, что значительно дороже долларового ресурса.

На втором этапе американцы должны поставить в течение семи лет 150-175 тепловозов. На этом этапе украинская сторона будет настаивать на использовании уже 40% украинских деталей.

Рамочное соглашение также предусматривает возможность будущего сотрудничества в сфере обслуживания и модернизации имеющегося подвижного состава, в частности дизельных тепловозов серии 2М62 и 2Е10.

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Репортаж c завода General Electric в Пенсильвании, где происходит производство локомотивов для Украины, смотрите по ссылке: Как в США cобирают "тризубы" для украинцев. Репортаж с завода General Electric

Экономическая правда