Новый рынок электроэнергии: металлурги бьют тревогу

Для металлургии подорожание тока, вызванное работой нового рынка электроэнергии, который работает только месяц, является наиболее критическим вопросом на сегодняшний день.

Об этом говорится в публикации ЕП о пяти главных вызовах рынка электроэнергии.

В целом представители крупнейших предприятий отрасли поддерживают реформу рынка электроэнергии, однако обращают внимание и на ряд критических моментов.

По их мнению, основная проблема заключается в том, что конечный тариф для металлургов превысил ожидаемый ими уровень. Среди причин - существенный рост тарифа "Укрэнерго" и отсутствие доступа "Энергоатома" к аукционам по продаже электроэнергии.

Так, по словам руководителя Запорожского завода ферросплавов Павла Кравченко, для его предприятия рост тарифов на электроэнергию означает 70 млн грн убытков в месяц.

"Для нас электроэнергия - это сырье. В структуре затрат определенные сплавы имеют 60% электроэнергии. Бездумный подход к таким вопросам может привести к колоссальным проблемам", - отметил Кравченко.

В сложной ситуации и Запорожский титано-магниевый комбинат.

"В каждой тонне нашей экспортной продукции есть 35-40% электроэнергии. Мы балансируем между себестоимостью и рыночной ценой. Если ничего не изменится, будем продавать продукцию только в убыток", - заявил представитель предприятия.

На те же проблемы сетует и компания "Интерпайп".

"У нас те же проблемы, что и у коллег. Нужно это обсуждать, мы настроены конструктивно", - сказал представитель компании "Интерпайп".

Один из вариантов, который может частично решить проблемы металлургов - выход "Энергоатома" на рынок двусторонних договоров. Сейчас АЭС продают 90% ресурса для PSO и 10% - на рынке на сутки вперед.

"Если мы обсуждаем выход "Энергоатома" на рынок двусторонних договоров, то в первую очередь это электричество надо отдавать тем, кто производит большой объем важной экспортной продукции. Это даст им возможность минимизировать стоимость тока и позволит" Энергоатому" стабильно работать", - отметил председатель комитета по ТЭК Александр Домровский.

Читайте подробнее в публикации: Команда Зеленского и рынок электроэнергии: пять главных вызовов.

Напомним:

Новая модель рынка электроэнергии стартовали 1 июля в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

Этот закон предусматривает внедрение новой модели рынка, что включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Документ имел очень много поправок и обсуждений. Так, в "Укрэнерго" заявляли, что цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут возрасти. В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видят, как заработает новый рынок с 1 июля. В Инвестиционной Раде тоже заявляли об опасности запуска нового рынка в запланированные сроки.

Несмотря на это, 28 мая Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, касающийся отсрочки запуска нового рынка электроэнергии, поскольку "не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку".

13 июня Союз украинских предпринимателей призвал поддержать законопроект, что отсрочит запуск рынка электроэнергии, так как было непонятно, как он будет функционировать.

Однако несмотря на все предостережения, рынок электроэнергии все же заработал, как и планировалось, 1 июля.

4 июля металлургическая компания "Интерпайп" украинского олигарха Виктора Пинчука заявила, что за два дня работы нового рынка электроэнергии цена для промпотребителей выросла на 22%.

12 августа "АрселорМиттал" также пожаловалась на подорожание электроэнергии на 20% из-за нового рынка.

Экономическая правда