ГБР проводит 7 санкционированных обысков на таможнях и постах ГФС

Следователи Государственного бюро расследований осуществляют семь санкционированных обысков на таможнях Государственной фискальной службы, таможенных постах и ​​в отделах таможенного оформления в Волынской области.

Об этом сообщила в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

По ее словам, уголовное производство зарегистрировано по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных такими статьями КК: ч.3 ст. 212 - уклонение от уплаты налогов и сборов; ч.1 ст.358 - подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов; ч.4 ст.358 - использование заведомо поддельного документа; ч.2 ст.364 - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия; ч.2 ст.366 - служебный подлог, повлекший тяжкие последствия.

Сейчас продолжается досудебное расследование, сообщила Варченко.

Как напомнила замдиректора ГБР, в начале июля следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС. Они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" процент.

"Роль таможенников сводилась к тому, что они намеренно занижали таможенную стоимость транспортных средств, которые импортировали по поддельным документам. В документах указывали недостоверные данные об отправителе и получателе, а также манипулировали с информацией, необходимой для определения адекватной таможенной стоимости", - пояснила Варченко.

И добавила, что деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн грн.

Напомним:

30 июля ГБР совместно с ГУВБ Государственной фискальной службы и Генпрокуратурой проводило обыски на таможенных постах аэропортов "Киев" (Жуляны) и "Запорожье", а также на Запорожской таможни.

А после визита в июле президента Владимира Зеленского Закарпатская таможня увеличила перечисления в госбюджет на 80% по сравнению с июнем.

Как отмечалось, реформирование таможни требует системных шагов. Если все сделать правильно, то нечестная конкуренция и схемы станут историей. Читайте подробнее в колонке: Поединок с таможенными проблемами: четыре сокрушительные удары.

Экономическая правда