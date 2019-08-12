Нелегальную водку в Украине продают в 5 раз дешевле — СМИ
В первом полугодии объем украинского рынка нелегальной водки составил 12 миллиардов гривен.
Об этом сообщил "НВ Бизнес" генеральный директор ассоциации "Укрводка" Владимир Остапюк.
"По оценкам представителей Всемирной организации здравоохранения и МВФ, объем нелегального алкоголя превышает 50% рынка", — говорит эксперт.
По его словам, этот показатель в Украине не меняется. Купить нелегальную водку можно в разливайках, на рынках и через интернет в несколько раз дешевле по сравнению с ценами в магазинах.
"Приобрести спиртное можно на оптовых рынках, небольших кафе и через онлайн-магазины. Как правило, это продукция без названия и продается она за 330−350 грн в пакетах объемом 10 литров. В этом случае цена за один литр составляет 33−35 грн, тогда как минимальная розничная цена легальной продукции — 178,8 грн", - говорит Остапюк.
"Мы покупаем через онлайн-магазин водку под ТМ Absolut в пакете по 3 литра по 170 грн за пакет. Продаем по 20 грн за 50 грамм и проблем со сбытом нет", — рассказывает директор небольшого кафе в Киевской области, пожелавший остаться неназванным.
C начала года, по данным Государственной фискальной службы, было изъято 118,2 тыс декалитров спирта на сумму 241,8 млн грн и 87,4 тыс декалитров алкогольных напитков на 134,3 млн грн.
"Прекращена деятельность 16 незаконных производств спирта и 80 незаконных производств алкогольных напитков", — сообщили в ГФС.
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