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Объем электронных денег вырос более чем вдвое - НБУ

Понедельник, 12 августа 2019, 14:40

В первом полугодии 2019 года объем выпущенных электронных денег по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем вдвое - до 85,4 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что объемы операций с электронными деньгами выросли более чем на 60% (до 4,9 млрд гривен).

А количество электронных кошельков выросло более чем на 20% - до 67,9 млн шт.

В НБУ напомнили, что максимальная сумма электронных денег, которая может храниться на электронном устройстве, которое не пополняется, составляет 4 тысячи гривен; на устройстве, которое пополняется, - 14 тысяч гривен (сумма расчетов по таким устройством не может превышать 62 тысячи гривен в год).

Экономическая правда

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Нацбанк деньги

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