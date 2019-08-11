Новости выходных: торговля с Россией, кибербезопасность и "Роттердам+"

О чем все говорили на выходных?

О деле "Роттердам+". Суд разрешил выйти из-под стражи под залог в 2 миллиона гривен одном из подозреваемых в деле "Роттердам +", бывшему члену НКРЕКП Владимиру Евдокимову.

О кибербезопасности. Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ возглавил Николай Кулешов.

О евробондах ДТЭК. Еврооблигации "ДТЭК Энерго" в четверг на новостях об уведомлении подозрений НАБУ представителей компании и НКРЭКУ в ценовом заговоре по делу "Роттердам+" падали почти 5%.

О закупке нефтепродуктов. Украина в январе-июле 2019 года импортировала 4,69 миллиона тонн нефтепродуктов на 2,97 млрд долларов.

О торговле с Россией. Торговый оборот Украины с Россией с 2004 года упал почти в три раза и составил 6,9 млрд долларов.