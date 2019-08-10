Украина в этом году закупила нефтепродуктов на 3 миллиарда долларов

Украина в январе-июле 2019 года импортировала 4,69 миллиона тонн нефтепродуктов на 2,97 млрд долларов.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из России в денежном выражении составляет 1,24 миллиарда долларов (41,8% от расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси - 1,07 миллиарда долларов (36%), из Литвы – 315 млн долларов (10,6%).

Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 345 млн долларов.

В 2018 году валютные расходы Украины на импорт нефтепродуктов выросли на 31% - до 5,5 миллиарда долларов.

Напомним:

17 июля Кабмин в ответ на расширение российских экономических санкций принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт российского дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

Так, спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составляет 3,75% с 1 августа 2019 и 4% с 1 октября 2019.

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