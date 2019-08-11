Торговий оборот України і Росії з 2004 року впав майже втричі

Торговий оборот України і Росії з 2004 року впав майже в три рази і становив 6,9 млрд доларів.

Про це пише "Комерсант".

Як наголошується, в складі топ-10 торгових партнерів РФ за п'ятиріччя відбулася лише одна зміна: з десятки випала Україна, торговий оборот з якою з 2014 року впав майже в три рази, з 18,5 млрд доларів до 6,9 млрд доларів за першу половину цього року.

Місце України зайняв Казахстан з 8,9 млрд доларів обороту з Росією.

В цілому за перше півріччя 2019 року зовнішньоторговельний оборот РФ становив 318 млрд доларів, що на 3,3% менше, ніж було за першу половину 2017 року (329 млрд доларів).

При цьому зовнішньоторговельний оборот Росії за підсумками першої половини 2014 року становив 396,3 млрд доларів, таким чином, нинішній показник майже на 20% нижче.

Нагадаємо:

Аналітики назвали Топ-5 експортних продуктів України. У 2018 році вдалося збільшити постачання продовольчої продукції з України на суму 800 мільйонів доларів.

20 найбільших українських компаній забезпечують третину українського експорту.

Україна увійшла до п’ятірки лідерів серед країн, з яких до ЄС надходить імпорт сільськогосподарської продукції.

Вперше за останні роки Україна увійшла в десятку світових лідерів з експорту молочної продукції.

У 2018 році Україна експортувала рекордні 329 тисяч тонн м’яса птиці.

Лідируючу позицію серед імпортерів української аграрної продукції у 2018 році з результатом 1,8 мільярда доларів посідає Індія.