Подозреваемому в "Роттердаме+" выбрали залог в 25 раз меньше, чем хотели прокуроры
Суд разрешил выйти из-под стражи под залог в 2 миллиона гривен одном из подозреваемых в деле "Роттердам +", бывшему члену НКРЕКП Владимиру Евдокимову.
Об этом говорится в сообщении "Центра противодействия коррупции".
Меру пресечения Евдокимову выбирал Соломенский райсуд Киева.
Подозреваемого взяли под стражу альтернативой залога в 2 миллиона гривен, хотя его подозревают в убытках на 18,87 миллиардов.
Прокуроры просили назначить Евдокимову залог в 50 млн гривен.
Напомним:
8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении 6 лицам, в частности бывшему председателю и члену НКРЭКУ Дмитрию Вовку по делу "Роттердам+".
Правоохранители считают, что действия злоумышленников нанесли стране и гражданам более 18 миллиардов 868 млн гривен убытков.
Досудебное следствие в производстве продолжается и НАБУ устанавливает причастных к совершению преступления.
Детективы НАБУ и прокуроры САП заявили, что не нашли документального подтверждения того, что уголь в Украину по формуле "Роттердам+" попадал по морю из Роттердама в заявленных объемах.
Украинская правда
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