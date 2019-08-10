Подозреваемому в "Роттердаме+" выбрали залог в 25 раз меньше, чем хотели прокуроры

Суд разрешил выйти из-под стражи под залог в 2 миллиона гривен одном из подозреваемых в деле "Роттердам +", бывшему члену НКРЕКП Владимиру Евдокимову.

Об этом говорится в сообщении "Центра противодействия коррупции".

Меру пресечения Евдокимову выбирал Соломенский райсуд Киева.

Подозреваемого взяли под стражу альтернативой залога в 2 миллиона гривен, хотя его подозревают в убытках на 18,87 миллиардов.

Прокуроры просили назначить Евдокимову залог в 50 млн гривен.

Напомним:

8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении 6 лицам, в частности бывшему председателю и члену НКРЭКУ Дмитрию Вовку по делу "Роттердам+".

Правоохранители считают, что действия злоумышленников нанесли стране и гражданам более 18 миллиардов 868 млн гривен убытков.

Досудебное следствие в производстве продолжается и НАБУ устанавливает причастных к совершению преступления.

Детективы НАБУ и прокуроры САП заявили, что не нашли документального подтверждения того, что уголь в Украину по формуле "Роттердам+" попадал по морю из Роттердама в заявленных объемах.

Украинская правда