Евробонды ДТЭК Ахметова падали на новостях о расследовании НАБУ

Еврооблигации "ДТЭК Энерго" в четверг на новостях об уведомлении подозрений НАБУ представителей компании и НКРЭКУ в ценовом заговоре по делу "Роттердам+" падали почти 5%.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, позднее в четверг облигации компании частично восстановились, показав по итогам дня снижение на 2%.

По данным агентства Bloomberg, по состоянию на 15:15 бумаги ДТЭК котировались по цене 102,625% номинала с доходностью 10,086%. На протяжении пятницы резких колебаний цены облигаций не наблюдается.



Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины 8 августа уведомили о подозрении шесть лиц, в частности, четырех бывших и действующих сотрудников регулятора (включая экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка) и двух представителей ДТЭК.

ДТЭК в конце 2016 года провел обмен выпущенных ранее еврооблигаций на 750 млн долларов c погашением 4 апреля 2018 года и на 160 млн долларов с погашением 28 апреля 2018 года на новый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2024 года.

Условия выпуска новых евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями: 50% - в декабре 2023 года, 50% - по истечению срока обращения.



Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых. При этом в 2017-2018 годах выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году – 6,5% годовых, в 2020 году – 7,5% годовых, в 2021 году – 8,5% годовых, в 2022-2023 гг. – 9,5% годовых, в 2024 году – 10,75% годовых.

Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.

Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.