Новости 19 июля: новый заказ "Богдана" для армии, суд между Нафтогазом и Газпромом, обыски в спортклубе Порошенко

О новом заказе "Богдана" для армии. Автосборочный завод №2 компании "Богдан Моторс" получил 78,2 миллиона гривен на выполнение тайного соглашения с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа.

Об обысках в ICU. Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в центральном офисе инвестиционной группы ICU в Киеве в рамках так называемого дела "Роттердам+".

О суде между Нафтогазом и Газпромом. Апелляционный суд Амстердама и Окружной суд Люксембурга приняли решение отклонить апелляции "Газпрома" на принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража на территории этих стран и взыскание с "Газпрома" активов в пользу "Нафтогаза".

О деле Приватбанка. Верховный Суд не разрешил компании, подконтрольной Игорю Коломойскому, избежать ответственности перед Национальным банком.

Об обысках в спортклубе Порошенко. Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в помещениях автомобильной компании "Богдан Моторс" и в клубе "5 элемент".

Об обещаниях политических партий. Каждая партия, которая собирается в парламент, по-разному видит формирования цены на газ в Украине, и предлагает свой вариант снижения или расчета цены.

О Мотор-Сичи. В Службе безопасности заявили, что пресекли незаконную деятельность группы компаний "Мотор Сич", в течение двух лет финансировали так называемую "ДНР".

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Снижение ставки ЕСВ, открытие рынка сельскохозяйственных земель, создания Службы финансовых расследований. Экономические планы партий, которые собираются в парламент. (укр)

Ручная кладь и багаж: правила перевозки Wizz Air, МАУ, Ryanair и других. Обновлено

Что изменилось в правилах перевозки авиакомпаний, которые летают из Украины: вес, размер багажа и стоимость в зависимости от класса. Последние изменения. Обновлено 19 июля 2019. (укр)