Компания Коломойского не смогла вывести залог по кредиту НБУ

Верховный Суд не разрешил компании, подконтрольной Игорю Коломойскому, избежать ответственности перед Национальным банком.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Большая Палата Верховного Суда 2 июля подтвердила позицию Национального банка, что вхождение государства в капитал "Приватбанка" не является существенным обстоятельством для расторжения ипотечных договоров, заключенным с подконтрольными Игорю Коломойскому имущественными поручителями.

В частности, Верховный Суд отклонил кассационную жалобу подконтрольного Коломойському ЗАО "Эрлан" (ТМ "Биола"), которое требовало расторжения заключенного с Национальным банком ипотечного договора.

Согласно этому договору "Эрлан" предоставило Национальному банку в залог имущество стоимостью 3 млрд грн, в качестве обеспечения кредита рефинансирования, полученного "Приватбанком" до национализации.

Истец считал, что в результате вхождения государства в капитал "Приватбанка", состоялась существенное изменение обстоятельств, когда кредитор (Национальный банк) и должник ("Приватбанк") объединились в одном лице.

К тому же, Большая Палата Верховного суда подтвердила, что "Эрлан" добровольно и по собственной инициативе ограничила свое право собственности на предмет ипотеки и приняло на себя, в том числе, риск наступления соответствующих неблагоприятных для себя последствий в случае неисполнения должником основного обязательства.

Также, судом отклонено доводы "Эрлана" о нарушении Национальным банком статьи 73 Закона "О Национальном банке", который якобы отказался от принятия исполнения "Приватбанком" взятых на себя обязательств по кредитному договору от третьего лица, а также не совершил действий по списанию с банка задолженности после его национализации.

Напоминаем:

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.

Рекомендуем почитать:

Как Коломойский и Боголюбов вывели из Приватбанка 5,5 миллиарда долларов

Национализацию Приватбанка признали незаконной. Что это значит?

Игорь Коломойский: Я считаю, что Порошенко – моя марионетка

Экономическая правда