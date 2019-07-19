Цены на газ: что обещают партии перед выборами

Каждая партия, которая собирается в парламент, по-разному видит формирования цены на газ в Украине, и предлагает свой вариант снижения или расчета цены.

Об этом говорится в публикации Экономической правды.

В частности, "Голос" и "Сила и честь" – за рыночную цену и за ее снижение через рыночные механизмы - наращивание собственной добычи и уменьшение потребления благодаря энергоэффективности.

"Батькивщина" планирует снизить цену до 3,55 грн за куб. м. По мнению сторонников Юлии Тимошенко, цена должна определяться по формуле, которая бы учитывала себестоимость добычи, доставки и рентабельность, ограниченную 30%.

Партия "Слуга народа" обещает взять курс на отмену всех "формульных" ценообразований на энергетические ресурсы (уголь, газ, "Роттердам +", "Дюссельдорф +").

У Зеленского планируют отказаться от импортного паритета при формировании цены на газ и ввести внутреннюю украинскую газовую биржу, где будет определяться цена на газ для всех потребителей.

Напомним, что сейчас подход к определению цены на газ в привязке к цене импорта предусмотренный программой сотрудничества Украины с МВФ.

"Гражданская позиция" считает, что в текущей цене на газ есть коррупционная составляющая, которая составляет 10-15%, поэтому нужно "ввести настоящий газовый рынок без олигархов".

Читайте подробнее об этом в публикации ЭП: Выборы-2019. Что партии предлагают делать с землей, налогами, тарифами и соцстандартами.

Напомним:

Цена на газ для населения снижается второй месяц подряд. Про внешние и внутренние факторы, которые повлияли на это, и почему некоторые политики приписывают эту победу себе, читайте в публикации: Почему подешевел газ для населения.

Так, за последние месяцы произошло снижение цены на газ и есть предпосылки для дальнейшего удешевления уже в июле, а суммарное уменьшение цены газа за май-июль составит около 21%, уверен представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

Экономическая правда