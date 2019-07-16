Новости 16 июля: экстрадиция Фирташа, назначение Дубилета, проблемы Укроборонпрома
Об экстрадиции Фирташа. Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Дмитрия Фирташа в США.
О назначении Дубилета. Бывший директор по информационным технологиям "Приватбанка", соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет стал советником временно исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.
О российских товарах. Украина продлила на 2020 год действие запрета на ввоз в страну российских товаров.
О топ-3 проблемах Укроборонпрома. Глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что главными проблемами госконцерна является имиджевая, коррупция внутри компании и проблемы за пределами концерна.
О создании Таможенной службы. Государственная таможенная служба, которую возглавляет экс-первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, получила регистрацию как юридическое лицо в Едином госреестре.
О ценах на электричество. По прогнозам главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, цена на электричество для небытовых потребителей с 1 августа снизится.
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