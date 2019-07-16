Абромавичус назвал топ-3 проблемы "Укроборонпрома"

Глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что главными проблемами госконцерна является имиджевая, коррупция внутри компании и проблемы за пределами УОП.

Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

"Основная - имиджевая. Общество не верит, что компания управляется прозрачно и эффективно. Это создает очень серьезные проблемы на наших экспортных рынках, потому что наши партнеры тоже читают СМИ", - подчеркнул Абромавичус.

По его словам, плохая репутация усложняет процесс привлечения качественно других людей. Он добавил, что нужно менять имидж, менеджмент и структуру.

"Вторая проблема - коррупция внутри компании. Предыдущее руководство страны создало условия для ручного управления.

Это повлекло к большому количеству коррупционных схем, которые сейчас трудно ликвидировать. Часто отдельно взятые предприятия де-юре подконтрольны концерну, а фактически - нет", - отметил глава наблюдательного совета.

Также он среди основных выделил пробемы за пределами концерна.

"Например, с планированием и стратегированием оборонно-промышленного комплекса. Планирование гособоронзаказа идет на очень короткий срок.

Соответственно, заводы не знают, что Минобороны будет заказывать даже на шесть месяцев вперед. Они медленно делятся своими планами и еще медленнее перечисляют деньги предприятиям "Укоборонпрома", - рассказал Абромавичус.

Он отметил, что эта проблема решается и выразил надежду, что до конца года ситуация изменится кардинально в лучшую сторону.

Напомним:

11 июля экс-министр экономического развития Айварас Абромавичюс возглавил наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром".

Обновленный состав наблюдательного совета назвал приоритетом для концерна проведения международного аудита. Ожидается, что он продлится до 9 месяцев.

Вопрос проведения международного аудита "Укроборонпрома" обострился после журналистского расследования о масштабных хищениях в концерне.

Ранее президент Владимир Зеленский сменил состав наблюдательного совета "Укроборонпрома", назначив ей 12 июня Абромавичюса, а 9 июля - Давида Арахамиа и Андрея Загороднюка. Еще в состав совета входит Энтони Тетерев. Еще одна должность, которая относится к квоте Кабинета министров, пока вакантна.

В марте-2019 журналисты "Bihus.info" сообщили, что бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковський и гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин разделили между собой 80% аванса при закупке российских деталей для самолетов АН-26, переплатив в 5 раз. Они стоили Украине 14380000 грн, хотя из Москвы вылетали за 2,3 миллиона.

Как свидетельствует обнародованное переписки сына Гладковского с бизнес-партнером Виталием Жуковым, 30000 долларов получил Олег Гладковський, 10000 - нынешний директор "Укроборонпрома" Павел Букин.

Тогда пресс-служба "Укроборонпрома" назвала манипулятивной информацию о "откате" экс-заместителя секретаря СНБО и бизнес-партнера президента Гладковского по хищению оборонки и сказала, что детали к Ан-26 покупал "по оптимальной цене".

Кабинет министров выделил на международный аудит "Укроборонпрома" 32,5 млн грн.