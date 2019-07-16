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Электричество для бизнеса станет дешевле - НКРЭКУ

Вторник, 16 июля 2019, 17:18

По прогнозам главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, цена на электричество для небытовых потребителей с 1 августа снизится.

Об этом глава НКРЭКУ Оксана Кривенко заявила во время круглого стола 16 июля, передает Лига.

По ее словам, стоимость электроэнергии снизится в следствии пересмотра тарифа для оператора системы передачи – Укрэнерго, утвержденного комитетом Верховной Рады по топливно-энергетическому комплексу 12 июля.

"После старта работы нового рынка электроэнергии энергосистема, работала в штатном режиме, перерывов в энергопоставке не происходило, потребители не заметили ухудшения качества поставки. При этом заработали все сегменты нового рынка", - сказала она.

Напомним:

С 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии.

Новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок и балансирующий рынок.

Ранее и. о. главы Укрэнерго Всеволод Ковальчук заявил, с запуском нового рынка электроэнергии, цена на электричество для промпотребителей выросла на 30%.

В Кабмине это заявление Ковальчука назвали некорректным.

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электроэнергия НКРЭ тарифы

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