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Украина продлила до 2021 года действие эмбарго на российские товары

Вторник, 16 июля 2019, 09:30

Украина продлила на 2020 год действие запрета на ввоз в страну российских товаров.

Соответствующий документ от 5 июля опубликован на сайте КМУ.

Напомним:

15 мая Кабинет министров пополнил перечень российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину.

Речь идет о запрете ввоза в Украину из России групп промышленных товаров, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, транспортных средств.

Специальная пошлина, введение которой также поддержало правительство, будет применяться с 1 августа 2019 года независимо от других видов пошлины.

18 апреля 2019 года правительство Российской Федерации заявило об установлении запрета на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

Перед этим президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО об обновленных персональных экономических и других санкциях в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, участвовавших в агрессии против Украины.

В марте из-за российской агрессии в Украине и захвата украинских моряков в Черном море дополнительные санкции также ввели США, ЕС и Канада.

Экономическая правда

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Украина Россия эмбарго

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