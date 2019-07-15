Новости 15 июля: снижение цены на газ, закупка раций для армии, реестр должников

О закупке раций для армии. Военная прокуратура активно расследует закупку Минобороны раций для армии.

О снижении цены на газ. "Нафтогаз Украины" рассчитал новую цену природного газа для нужд населения. По сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 65 копеек, или на 11,7%.

О реестре должников. За последние полгода более 1 миллиона украинских компаний и физических лиц попали в Единый реестр должников, таким образом их количество выросло больше чем вдвое с 2016 года.

О недвижимости Коломойского. Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство ООО "Приватофис", связанного с Игорем Коломойским, и снял арест с 415 объектов недвижимости компании.

Об экономике Украины. Нынешний рост экономики Украины является очень сдержанным, а его природа не является постоянной, считают во Всемирном банке.

О солнечной электростанции под Броварами. Вблизи Броваров в Киевской области норвежская компания Norsk Solar AS построит солнечную электростанцию ​​мощностью 9 МВт, которая в течение следующих десятилетий обеспечит более 5 тысяч домохозяйств возобновляемой энергией.

О рекордном экспорте зерновых. По результатам 2018-2019 маркетингового года Украина экспортировала рекордные 50,4 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и муки - на 10,5 миллионов тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году.

О современных больницах. Строительные нормы по проектированию медицинских учреждений в Украине, которые в последний раз менялись 15 лет назад, обновят, чтобы привести их в соответствие с современными европейскими стандартами.

Вы хотите знать больше?

Как прогрессирует искусственный интеллект: отчет о последних достижениях

Где искусственный интеллект достиг наибольшего прогресса за последний год, чем удивил медиков, и что будет с ним в ближайший год.