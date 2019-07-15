Суд снял арест с более чем 400 объектов недвижимости Коломойского

Печерский районный суд Киева 5 июля удовлетворил ходатайство ООО "Приватофис", связанного с Игорем Коломойским, и снял арест с 415 объектов недвижимости компании.

Об этом говорится в определении суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений 12 июля, передает "Интерфакс-Украина".

Судья пришел к выводу, что "арест был наложен без доказательств соразмерности стоимости недвижимого имущества, на которое был наложен арест, с размером ущерба, причиненного уголовным правонарушением", указано в материалах дела.

Напомним, арест был наложен 5 апреля 2017 года на земельные участки, нежилые, офисные помещения в разных регионах Украины. Недвижимость арестовали по ходатайству Генпрокуратуры в рамках уголовного производства, связанного с выдачей Приватбанком до национализации кредитов связанным лицам на невыгодных условиях, что привело к задолженности юрлиц перед банком на 373 млн грн.

Как сообщалось, правительство страны 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Согласно данным Нацбанка, Приватбанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.

Напомним:

Ранее Коломойский в суде потребовал вернуть ему акции Приватбанка.

Позже он заявил, что ему не нужен банк, и потребовал вернуть вложенные в него средства. Читайте интервью полностью - Игорь Коломойский: Мне не нужен "Приват", но пусть вернут 2 миллиарда долларов капитала

ЭП выяснила, возможно ли возвращение банка - Фокус на Приватбанк. Вернет ли Зеленский Коломойскому банк после выборов.