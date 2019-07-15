Нафтогаз" снизил цену на газ для населения на 11,7%

"Нафтогаз Украины" рассчитал новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в июле. Новая цена определена на уровне 4 905,67 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Подчеркивается, что по сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 грн, или на 11,7%.

"Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже второе подряд снижение стоимости газа Нафтогазом: в июне стоимость газа была снижена на 436 грн, или на 7,3% по сравнению с маем.

Напомним:

Кабинет министров обязал "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения в июле еще на 650 гривень за тысячу кубических метров.

С 1 мая в Украине начинает действовать новая цена на газ для населения и тепловой генерации, утвержденная на май текущего года на уровне 8247 гривень за тысячу кубометров (раньше было 8550 гривень).

Соответствующее решение было принято в конце апреля Кабинетом министров и НАК "Нафтогаз Украины".

В начале апреля "Нафтогаз" выполнил распоряжение правительства и снизил цену на газ для населения с апреля 2019 года с 8,55 грн за куб до 8,38 грн за куб – то есть на 17 копеек за куб.

12 июня Кабмин изменил формулу расчета цены газа, который НАК Нафтогаз Украины продает населению и теплокоммунэнерго.

Экономическая правда