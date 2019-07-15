Более 1 миллиона компаний и физлиц попали в реестр должников

За последние полгода более 1 миллиона украинских компаний и физических лиц попали в Единый реестр должников, таким образом их количество выросло больше чем вдвое с 2016 года.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Так, до 2016-го года в реестр попало более 516 тыс. должников, в 2017-м — 1,2 млн, в 2018-м — еще 1,4 млн. А с начала 2019-го в - уже более 1 миллиона должников, говорится в сообщении.

Больше всего должников у Приватбанка — более 113 тыс. людей.

Государственной судебной администрации задолжало 23 тыс. украинцев.

На третьем месте - "Первый Украинский банк", ему должны 20 тысяч человек.

У государственной казначейской службы в Киеве более 12 тыс. должников. Это вдвое больше, чем в столичной налоговой (6 тыс. человек).

"Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов или кредитных линий в банке, взыскивать задолженность с существующих, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (например, покупки или продажи недвижимости)", - говорится в сообщении.

Также это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу.

Проверить, находитесь ли вы в реестре должников, можно с помощью Опендатабот. Для этого нужно добавить Опендатабот в любимом мессенджере, прислать ему свой ИНН и подписаться на бесплатный еженедельный мониторинг. В случае наличия долга, бот отправит соответствующее оповещение.

Напомним:

О создании Единого реестра должников в Украине заговорили еще в 2017 году.

В том же году Нацбанк открыл реестр кредитных посредников банков.

В 2018 году в Кабмине сообщили также о старте новой очереди борьбы с должниками по алиментам.

Несколько позже в том же году в Минюсте рассказали о более 100 тысячах алиментщиков, которых не пустили за границу.

Экономическая правда