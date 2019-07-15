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Украина установила новый рекорд по экспорту зерновых

Понедельник, 15 июля 2019, 13:45

По результатам 2018-2019 маркетингового года Украина экспортировала рекордные 50,4 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и муки - на 10,5 миллионов тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Зерновых и зернобобовых экспортировано 49 995 тысяч тонн, из которых:

  • пшеница и смесь пшеницы и ржи - 15 579 тыс. тонн;
  • ячмень - 3692 тыс. тонн;
  • рожь - 87,8 тыс. тонн;
  • кукуруза - 29 822 тыс. тонн;
  • другие зерновые и зернобобовые - 815 тыс. тонн.

Всего муки экспортировано 301 281 тонн, из которых:

  • мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслин) - 299 897 тонн;
  • мука других зерновых культур 1384 тонн.

Напомним:

Украина по итогам сезона мае 2018-апрель 2019 вошла в тройку стран, из которых ЕС больше импортировал аграрную продукцию.

За первый квартал 2019 года экспорт продукции агропромышленного комплекса из Украины в страны ЕС увеличился по сравнению с 2018 годом на 24,4%.

Экономическая правда

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аграрии Минагрополитики экспорт

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