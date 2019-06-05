Новости 5 июня: Рекордное отмывание, деньги Фирташа и украинский стартап

О чем все говорили сегодня?

О рекордном отмывании. В иске Приватбанка против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 миллиардов долларов через кипрские компании. В случае, если юристы Приватбанка докажут эту сумму в суде, это будет самый большой в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой лиц.

О делах Фирташа. Американский сенатор Роджер Уикер заявил, что украинский олигарх Дмитрий Фирташ заработал "сотни миллионов незаконных доходов" на газовых соглашениях, ожидая экстрадиции в США.

О вызове Apple. Корпорация Apple сдала позиции и пошла навстречу украинскому стартапу Kidslox и другим приложениям родительского контроля, изменив правила проверки приложений в App Store.

Об идеологических принципах. Большинство украинский (73%) придерживаются левых и авторитарных взглядов относительно влияния государства на экономику и личные свободы.

О вызовах нового рынка э / э. Кабинет министров ввел предельные цены на электроэнергию, чтобы избежать возможного роста тарифов в связи с запуском нового рынка электроэнергии с 1 июля.

О преддефолтной ситуации на рынке газа. Отрицательный небаланс, который вследствие несанкционированного отбора газа из сетей Укртрансгаза, по итогам марте и апреле превысил 2,5 миллиарда гривень.

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