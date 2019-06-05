Украинский стартап, который судится с Apple, одержал первую победу

Корпорация Apple сдала позиции и пошла навстречу украинскому стартапу Kidslox и другим приложениям родительского контроля, изменив правила проверки приложений в App Store.

Об этом сообщается в пресс-релизе Kidslox.

"Об украинском стартапе Kidslox, который воюет против технологического гиганта Apple, снова пишут ведущие мировые СМИ (New York Times, The Verge, Mac Rumours ...). На этот раз разработчики украинского приложении родительского контроля объединили вокруг себя 17 других подобных компаний и заявили, что имеют технический ответ на беспокойство Apple о конфиденциальности пользователей (как причину угроз удаления из Apple Store)", - говорится в пресс-релизе.

Компании предложили создание API (прикладной программный интерфейс) с призывом к Apple: "Пришло время думать, прежде всего, о детях". API, по их мнению, решит проблему и позволит использовать технологию Apple, чтобы отслеживать время на экране без вмешательства в конфиденциальность.

В ответ на это компания Apple дала задний ход и пошла на встречу Kidslox и другим приложениям родительского контроля. На этой неделе корпорация заявила, что изменила правила проверки приложений в App Store и позволила использовать те технологии, которые были доступны еще год назад, рассказали в Kidslox.

"Это огромная первая победа! Но это не конец ", - прокомментировал Виктор Евпак, лидер и СEO компании Kidslox.

Он добавляет, что будет бороться и дальше. По его словам, Apple не должен иметь эксклюзивное право на техническое решение проблемы экранной зависимости.

"Экранная зависимость - это масштабная эпидемия. Apple злоупотребляет своим доминирующим положением и отслеживает время на экране только на своих устройствах. Мы считаем, что Apple должна дать "зеленый свет" и позволить это делать всем приложениям родительского контроля благодаря прямому публичному API", - говорит Евпак.

Напомним, в прошлом месяце Kidslox подал иск в Еврокомиссию на корпорацию Apple из-за монополизации рынка. 11 июня владельца Kidslox Виктора Евпака и представителей испанской компании Qustodio, как истцов, пригласила Еврокомиссия на очередное заседание комитета по антимонопольному праву в Брюсселе.

Kidslox - это приложение родительского контроля, которое позволяет ограничивать пользование детей смартфонами, планшетами и другими гаджетами, чтобы дети больше времени проводили с семьей. Уже больше года Apple воюет с подобными приложениями, с тех пор как выпустила свою встроенную функцию контроля.

Как сообщалось ранее, компания Kidslox пошла в публичную плоскость, история получила огласку и была опубликована в New York Times и других мировых СМИ после чего Kidslox получил волну поддержки.

В частности, Тони Фаделл, бывший руководитель проекта iPod в Apple, выступает послом Kidslox и других приложений родительского контроля на Apple Worldwide Developers Conference 2019, которая проходит 3-7 июня в Сан-Франциско. Он и ранее в Twitter стал на сторону украинской компании в борьбе против технологического гиганта и представителей Купертино с призывом конкурировать честно в сфере решения проблемы экранной зависимости.

Экономическая правда