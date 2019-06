73% украинцев придерживаются левых и авторитарных взглядов о влиянии государства на экономику и свободы

Большинство украинцев (73%) придерживаются левых и авторитарных взглядов относительно влияния государства на экономику и личные свободы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса относительно идеологических предпочтений украинцев, проведенного социологической компанией Vox Populi Agency.

Так, респонденты оценили 24 утверждения по шкале от 1 ( "полностью не согласен") до 5 ( "полностью согласен"). Вопросы касались регулирования государством экономики и гражданских свобод.

В результате опроса исследователи выяснили, что:

Подавляющее большинство респондентов (73.3%) оказалось на левом спектре политического компаса, из них большинство - в верхнем квадрате (условное название "левый-авторитарный");

Почти все респонденты, которые назвали себя "правыми в политике", оказались в левой части компаса. 81% из них оказались в "лево-авторитарном" квадрате;

Большинство респондентов, которые не смогли сказать о себе, левые они или правые, также оказались в "лево-авторитарном" квадрате (76%).

Гораздо меньше (22%) оказались в так называемом "левом демократическом" квадрате.

"Итак, большинство украинцев склонны считать, что государство должно иметь сильное влияние и на экономику, и на личные свободы. Именно такая риторика преобладает и среди популярных украинских политиков", - отмечается в сообщении.

Соавтор исследования Тимофей Брик, комментируя результаты опроса, отметил, что они шокируют.

"Результаты опроса нас шокировали. Вопросы касались экономического рынка и личных свобод - и выяснилось, что украинцы готовы запретить все. Получается, что freedom is not our religion [свобода не является нашей религией]. Однако, исследование дает контекст, почему популистские партии и идеи являются популярными", - отметил он.

В то же время он сказал, что есть и положительные моменты.

"Ни один из обозначенных нами "квадратов" политического компаса не является монолитным: люди распределяются по своим взглядам от очень радикальных к более умеренным. Это хорошо, потому что свидетельствуя о плюрализме мнений и перспективе развития", - подчеркнул он.

Опрос был проведен среди 1200 респондентов 7-17 марта 2019. Статистическая погрешность выборки не превышает 3% при доверительной вероятности 95%.

