Приватбанк подозревает экс-владельцев в отмывании 470 миллиардов долларов

В иске Приватбанка против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 миллиардов долларов через кипрские компании.

Об этом говорится в иске Приватбанка против его бывших владельцев в суд штата Делавэр, сообщает Громадське.

Если юристы Приватбанка докажут эту сумму в суде, это будет самый большой в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой лиц.

Согласно иску, общая сумма предоставленных Приватбанком кредитов кипрским компаниям в 2006-2016 годах, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составляет 470 миллиардов долларов (страница 78 отчета, текст которого опубликовала аналитическая компания Atlantic Council).

Сообщается, что схема отмывания средств через Приватбанк была очень простой: деньги из банка переводились в его дочерний банк на Кипре. Оттуда - юридическим компаниям, которые в эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США.

В частности, согласно иску, бывшие владельцы банка стали владельцами недвижимости в городе Кливленд, штат Огайо.

Также Коломойский и Боголюбов, при посредничестве своих американских компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.

Приватбанк в иске обвиняет своих бывших владельцев в присвоении "миллиардов долларов в Приватбанке и отмывании миллионов долларов в США".

В то же время сам Коломойский, как сообщалось ранее, снова планирует стать совладельцем Приватбанка, или же вернуть часть денег, которые были вложены им на момент национализации банка.

Экономическая правда