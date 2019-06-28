Глава "Нафтогаза" Коболев за год заработал 286,5 миллиона - отчет компании

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в 2018 году заработал 286,5 миллиона гривень, из которых 261 миллион гривень - это премия за победу в Стокгольмском арбитраже.

Об этом говорится в отчете "Нафтогаза".

В целом вознаграждение членов правления "Нафтогаза" по итогам 2018 года составило 389,3 млн грн.

Так, первый заместитель председателя правления НАК Сергей Перелома получил 27,5 млн грн.

Заместитель председателя правления и финансовый директор Сергей Коновец – 22,7 млн грн.

Член правления Юрий Колбушкин – 17,3 млн грн.

Члены правления Олег Прохоренко (глава Укргаздобычи до 15 марта 2019 годы) и Николай Гавриленко (директор нефтяного дивизиона) – 20,6 млн грн и 14,7 млн грн соответственно.

При этом отмечено, что Прохоренко и Гавриленко не получали вознаграждения в качестве членов правления "Нафтогаза".

Напомним:

Между правительством и НАК продолжается давний спор, который началась с того, что премьер-министру Владимиру Гройсману не понравились "заоблачные" зарплаты правления "Нафтогаза".

Коболев же в ответ заявил, что тема его зарплаты получила "политическую окраску" и пообещал отдавать весь доход на благотворительность.

Как сообщалось недавно, расходы на заработную плату работникам аппарата НАК "Нафтогаз Украины" выросли в 10 раз с 2016 года.

При этом "Нафтогаз" сократил чистую прибыль более чем на треть за 2018.

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Экономическая правда