"Нафтогаз" сократил чистую прибыль более чем на треть: в компании пояснили

"Нафтогаз Украины" в 2018 году сократил чистую прибыль на 27,9 миллиарда гривень по сравнению с результатом за 2017 год (39,449 миллиарда гривень) и получило 11,6 миллиардов гривень чистой прибыли.

Об этом говорится в консолидированном отчете компании, опубликованном на сайте НАК.

Снижение прибыли в компании объяснили эффектом от признания решений Стокгольмского трибунала.

"В 2017 году было отражено 12,6 млрд грн дополнительного операционного дохода, а в марте 2018 признано 4,8 млрд грн расходов, связанных с НДС на компенсацию согласно арбитражного решения по транзитному контракту", - отметили в НАК.

Кроме того, на снижение прибыли повлиял и рост расходов на создание резерва сомнительных долгов на 7 млрд грн, в основном от деятельности по балансировке в сегменте внутренней транспортировки газа.

Также на показателе отразились и расходы на создание обеспечений по ряду судебных исков.

Согласно аудированному Deloitte документу, доход НАК от реализации в 2018 году возрос на 12,7% (на 28,834 млрд грн) – до 256,312 млрд грн, валовая прибыль – на 10,2% (на 7,152 млрд грн), до 77,483 млрд грн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Напомним:

В 2017 году "Нафтогаз" отчитался о рекордной прибыли в 39,4 млрд гривен благодаря победе в Стокгольмском арбитраже.

По результатам 2016 года "Нафтогаз" получил чистую прибыль в размере 26,5 млрд гривен, которая была обеспечена преимущественно прибылью от транзита.

Экономическая правда