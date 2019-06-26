В правительстве придумали, как решить проблему с парковками в городах

С 1 июля вводятся новые строительные нормы, которые дают возможность устраивать перехватывающие автостоянки на въезде в центр крупных городов.

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

"Вводим еще одну интересную европейскую практику для налаживания транспортного движения в городах - перехватывающие автостоянки, так называемые "Park&​​Ride". Обычно они размещаются на окраинах или в центре крупных городов возле остановок общественного транспорта, чтобы владелец авто мог оставить свою машину и удобно пересесть на метро, ​​автобус или трамвай", - сказал он.

По словам заместителя министра, плата за такую ​​парковку "стоит копейки" по сравнению с парковками в центре, а во многих случаях вообще бесплатная.

Пользователи перехватывающих парковок также смогут со скидкой купить билеты на общественный транспорт "туда-обратно".

Согласно строительным нормам по градостроительству, такие перехватывающие автостоянки должны входить в состав транспортно-пересадочных узлов (ТБУ).

В новых строительных нормах указывается, что перехватывающие парковки должны располагаться на подъезде к центральной части города возле железнодорожных станций, авиационных терминалов, станций метрополитена, остановок маршрутного такси и другого общественного транспорта.

Минимальное расстояние до указанных объектов - 150 метров.

До половины всех паркомест на таких стоянках должны рассчитываться для хранения авто в течение дня, до 25% - для кратковременного хранения в течение нескольких часов.

Напомним:

Уже с 1 июля текущего года в крупных городах Украины могут появиться автоматизированные парковки.

Ранее в новых государственно-строительных нормах по градостроительству была введена норма по разработке комплексных схем транспорта на 30-40 лет.

Также в Украине могут появиться парковки на крышах ТРЦ и других общественных зданий.

Кроме того, в Украине улучшат условия пользования общественным транспортом.

Планируется ввести также шумовую разметку трасс, которая может спасти жизнь.

Экономическая правда