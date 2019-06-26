В правительстве придумали, как решить проблему с парковками в городах
С 1 июля вводятся новые строительные нормы, которые дают возможность устраивать перехватывающие автостоянки на въезде в центр крупных городов.
Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.
"Вводим еще одну интересную европейскую практику для налаживания транспортного движения в городах - перехватывающие автостоянки, так называемые "Park&Ride". Обычно они размещаются на окраинах или в центре крупных городов возле остановок общественного транспорта, чтобы владелец авто мог оставить свою машину и удобно пересесть на метро, автобус или трамвай", - сказал он.
По словам заместителя министра, плата за такую парковку "стоит копейки" по сравнению с парковками в центре, а во многих случаях вообще бесплатная.
Пользователи перехватывающих парковок также смогут со скидкой купить билеты на общественный транспорт "туда-обратно".
Согласно строительным нормам по градостроительству, такие перехватывающие автостоянки должны входить в состав транспортно-пересадочных узлов (ТБУ).
В новых строительных нормах указывается, что перехватывающие парковки должны располагаться на подъезде к центральной части города возле железнодорожных станций, авиационных терминалов, станций метрополитена, остановок маршрутного такси и другого общественного транспорта.
Минимальное расстояние до указанных объектов - 150 метров.
До половины всех паркомест на таких стоянках должны рассчитываться для хранения авто в течение дня, до 25% - для кратковременного хранения в течение нескольких часов.
Напомним:
Уже с 1 июля текущего года в крупных городах Украины могут появиться автоматизированные парковки.
Ранее в новых государственно-строительных нормах по градостроительству была введена норма по разработке комплексных схем транспорта на 30-40 лет.
Также в Украине могут появиться парковки на крышах ТРЦ и других общественных зданий.
Кроме того, в Украине улучшат условия пользования общественным транспортом.
Планируется ввести также шумовую разметку трасс, которая может спасти жизнь.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua