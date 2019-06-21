Новости 21 июня: Приобретение Новинского, шутка Коломойского и дело "Укроборонпрома"

О чем все говорили сегодня?

О приобретении Новинского. Pelidona Services Limited из группы "Смарт-холдинг" Вадима Новинского увеличила свою долю в нефтегазовой компании Regal Petroleum plc с 54% до 82,65%. Продавцами выступили компании из группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука.

О шутке Коломойского. Олигарх Игорь Коломойский утверждает, что не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским возможного финансирования восстановления инфраструктуры Донбасса.

О стратегии УЗ. "Укрзализныця" в случае возобновления железнодорожного сообщения с территориями временно неподконтрольными Луганской и Донецкой областей планирует к 2030 году почти вдвое увеличить объемы перевозок угля, железной руды и черных металлов.

О деле "Укроборонпрома". Военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство после публикации результатов аудиторской проверки государственного предприятия "Укроборонресурси" за 2015-2018 годы.

О нечестном туроператоре. Второй раз за год Антимонопольный комитет наложил штраф на одного из крупнейших туроператоров "Джоин ап!".

О риске запуска нового рынка э/э. Введение нового рынка электроэнергии, которое, согласно закону, должен состояться 1 июля 2019, может привести к отключению некоторых населенных пунктов от электро-, водо- и теплоснабжения.

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Дефолта не будет: о чем Зеленский говорил с бизнесом. Главное

Через месяц после президентских выборов Владимир Зеленский провел свою первую встречу с предпринимателями. Какие планы анонсировал гарант и что ему рассказывал бизнес?

Экономическая правда