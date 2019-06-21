Новости 21 июня: Приобретение Новинского, шутка Коломойского и дело "Укроборонпрома"
О чем все говорили сегодня?
О приобретении Новинского. Pelidona Services Limited из группы "Смарт-холдинг" Вадима Новинского увеличила свою долю в нефтегазовой компании Regal Petroleum plc с 54% до 82,65%. Продавцами выступили компании из группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука.
О шутке Коломойского. Олигарх Игорь Коломойский утверждает, что не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским возможного финансирования восстановления инфраструктуры Донбасса.
О стратегии УЗ. "Укрзализныця" в случае возобновления железнодорожного сообщения с территориями временно неподконтрольными Луганской и Донецкой областей планирует к 2030 году почти вдвое увеличить объемы перевозок угля, железной руды и черных металлов.
О деле "Укроборонпрома". Военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство после публикации результатов аудиторской проверки государственного предприятия "Укроборонресурси" за 2015-2018 годы.
О нечестном туроператоре. Второй раз за год Антимонопольный комитет наложил штраф на одного из крупнейших туроператоров "Джоин ап!".
О риске запуска нового рынка э/э. Введение нового рынка электроэнергии, которое, согласно закону, должен состояться 1 июля 2019, может привести к отключению некоторых населенных пунктов от электро-, водо- и теплоснабжения.
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Экономическая правда
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