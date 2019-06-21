Прокуратура проверит попытки обанкротить предприятие "Укроборонпрома"

Военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство после публикации результатов аудиторской проверки государственного предприятия "Укроборонресурсы" за 2015-2018 годы.

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на письмо Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Ранее сообщалось, что по результатам анализа деятельности ГП "Укроборонресурсы" аудиторы обнаружили неэффективное использование более 6 млн грн и недополучение 5 млн грн.

В частности, недобросовестный частный арендатор с одноименным названием едва не довел ГП "Укроборонресурсы" до банкротства.

Так, между "Укроборонресурсы" и частной фирмой ООО "ОП "Укроборонресурсы" был заключен договор аренды помещения в Киеве на 4,1617 га еще с 2008 года, в соответствии с которым ООО "ОП "Укроборонресурсы" ежемесячно возмещает ГП "Укроборонресурсы" земельный налог и коммунальные услуги.

Однако, неурегулированность в договоре аренды вопроса земельного участка, на котором расположено предприятие, и возмещения земельного налога привело к излишним затратам и отчуждению государственного имущества на общую сумму 2,6 млн грн.

Производство открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса "злоупотребление властью или служебным положением", что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

"Осуществление досудебного расследования в данном уголовном производстве поручено следователям Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве. Надзор за соблюдением законов во время досудебного расследования в форме процессуального руководства осуществляется военной прокуратурой Киевского гарнизона", - разъясняется в письме.

"Укроборонресурсы" - предприятие, входящее в состав концерна "Укроборонпром".

Специализируется на внедрении инновационных технологий электролучевой сварки и организации работ по разборке, демонтажу и резки металлосодержащих объектов любой сложности.

По предложениям государственного концерна "Укроборонпром" Фонд государственного имущества включил ГП "Укроборонресурсы" в перечень объектов на продажу.

Экономическая правда