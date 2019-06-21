Дефолта не будет: о чем Зеленский говорил с бизнесом. Главное

Через месяц после президентских выборов Владимир Зеленский провел свою первую встречу с предпринимателями. Какие планы анонсировал гарант и что ему рассказывал бизнес? (укр)

Лаунж-музика перед початком заходу, КВЦ "Парковий" замість готелю "Інтерконтиненталь", неформальний формат спілкування - так пройшла перша зустріч президента Володимира Зеленського з компаніями-членами ACC, Спілки українських підприємців та ЄБА.

В минулі роки ці зустрічі приблизно раз в квартал проводив президент Петро Порошенко. Зеленський перейняв цей формат, але з певними відмінностями.

На його зустрічі не було прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Уряд був представлений у значно меншому складі, аніж на зустрічах Порошенка. Серед присутніх були глава НБУ Яків Смолій, міністр фінансів Оксана Маркарова, керівники держбанків, новопризначені заступники голови АП.

Політичних важковаговиків-народних депутатів також не було. Основна причина – у новообраного президента зараз надто мало прибічників у владі.

Відсутність команди виявилась основним слабким місцем Зеленського під час комунікації.

Публічна демонстрація політичних союзників свідчить про командну гру. Це йде на користь іміджу гаранта і дає розуміння бізнесу про політичні розклади. Окрім того, соратники є певною підстраховкою для самого президента. Гострі або незручні питання від бізнесу можна переадресувати, а відповідальність – розпорошити.

Ймовірно, що під час наступних зустрічей - після парламентських виборів та формування нового уряду - політичне оточення Зеленського кристалізується. А поки він комунікував з бізнесом тет-а-тет. Відчувалося, що далеко не на всі питання у нього є відповіді.

Тим не менш, Зеленський озвучив чимало планів і розставив основні акценти. ЕП визначила основні з них.

Гучні новини, або як старі укази відійшли в минуле

У таких зустрічей гаранта з підприємцями вже склались свої дві традиції. Перша - публічне підписання президентом певних важливих для бізнесу законів. Зеленський перейняв цю "фішку".

Він оголосив про скасування понад сотні застарілих президентських указів, серед яких укази про високі штрафи за порушення касової дисципліни, про заборону використовувати тканини іноземного виробництва для виготовлення шкільної форми, обмеження для встановлення нотаріусами рівня цін на свої послуги та ін.

Друга - за кілька годин спілкування президента з бізнесом зазвичай "випадково" трапляється якась гучна подія, про яку президент повідомляє підприємців.

Вчора цією подією стала новина про визнання КС конституційним указ президента про позачергові вибори. В кулуарах це рішення сприйняли неоднозначно.

"Залежить від того, як суд юридично його обгрунтує. Якщо буде апеляція до народу як арбітру при вирішенні конфлікту між парламентом і президентом, то в цього формулювання велике майбутнє", - сказав один з учасників заходу. Можна буде визнавати конституційним або неконституційним будь-що.

Як потім стало відомо з рішення суду, саме цим формулюванням скористався КС. Його суть в тому, що конституційний конфлікт між президентом і парламентом щодо підстав для дострокового припинення повноважень ВР за відсутності чітких правових норм роботи коаліції може вирішити народ шляхом проведення позачергових виборів.

Чого хоче президент

Промова президента тривала близько 30 хвилин. За цей час він встиг запевнити зал в тому, що "поважитиме і захищатиме незалежність НБУ", а також перелічити численні пріоритети своєї роботи.

І якщо до першої заяви питань не виникло, то озвучені гарантом плани викликали чимало уточнень.

Пріоритети Володимира Зеленського:

1. Продовження європейської інтеграції та співпраці з МВФ.

2. Покращення кредитного рейтингу країни та залучення інвесторів. Через три-чотири роки Україна цілком здатна опинитися серед ТОП-10 країн в рейтингу Світового Банку Doing Business.

3. Податкова амністія на пільгових умовах.

4. Демілітаризація правоохоронних органів. СБУ повинна боротися із шпигунами та диверсантами, а не бізнесом.

5. Подолання корупції в судах. Запуск Антикорупційного Суду. "Зараз ми віддаєм АС дві будівлі Державного управління справами. Про яку реформу може йти мова якщо їм немає де сісти?", - прокоментував гарант.

6. Відміна мораторію на продаж с/г земель.

7. Легалізація азартних ігор.

8. Оновлення трудового законодавства і тотальна декомунізація правового поля.

9. Захист конкуренції. Зміна скандальної формули формування ціни на вугілля з Роттердам +, на Роттердам -. "Це якраз той випадок, коли заміна "плюс" на "мінус" дає Україні "плюс", - прокоментував президент.

10. Приватизація держмайна.

11. Тотальна діджиталізація процесів, реалізація ідеї "Держава в смартфоні". Якісний інтернет та мобільний зв’язок по всій Україні.

12. Відновлення Донбасу та створення якісних умов перетину лінії розмежування. Для відновлення Донбасу, за оцінками президента, потрібно більше 300 млрд грн.

На першій зустрічі з бізнесом Зеленський розповів також про свої домовленості з олігархами.

За його словами, вони братимуть активну участь у відновленні Донбасу. Віктор Пінчук профінансує 24 квартири для полонених і опікуватиметься питаннями військовослужбовців.



"З Рінатом Ахметовим ми дійшли згоди не лише про відміну формули Роттердам +, але й про те, що він вкладатиме кошти в медицину на Донбасі", - повідомив президент.

А пан Ігор Коломойський, додав він, вкладатиме дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає.

"З рештою ще не зустрічався. Напевно, десь ховаються", - пожартував президент.

Про що говорить бізнес

Бізнес хотів конкретики. Він звернув увагу президента на низку конкретних питань, а саме можливість дефолту України, проблеми частого мінування компаній, контрабандні потоки, необхідність прийняти закони про водний транспорт та залізничний транспорт.

Ще один must have для нової влади - осучаснити трудове законодавствота та знизити податкове навантаження на фонд оплати праці.

"Дефолту не буде" - твердо сказав Зеленський. Ця фраза стала певним лейтмотивом зустрічі. Президент її повторював кілька разів.

"А ви можете назвати 5-7 пріоритетних реформ, терміни їх реалізації і конкретно, які люди ними керуватимуть. Швидше за все ваша партія переможе на виборах. Чи є розуміння яким буде склад уряду і за якими критеріями призначатиметься прем’єр, міністр фінансів, керівник митниці?", - запитав у Зеленського керівник ІК DragonCapital Томаш Фіала.

Президент сказав, що у першу чергу потрібно виконати вимоги міжнародних інституцій, у тому числі про прийняття закону про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Наступні кроки – запуск АС, реформа правоохоронних органів та запуск ринку землі. Останній можна відкрити уже цього року, але потрібно провести інформаційну кампанію серед населення.

В комунікації з Фіалою була реанімована ідея п’ятирічної давності про створення спеціального фінансового фонду для виплати вищих зарплат реформаторам. Принцип такий: бізнес та кредитори виділять кошти хто скільки зможе для того, щоб зробити зарплати для держслужбовців конкурентними. Сам Фіала готовий виділити у фонд не менше 1 млн доларів.

У фокусі обговорення опинилась тема заміни податку на прибуток податком на виведений капітал.

Якщо коротко – то ця реформа не на часі через відсутність бюджетних компенсаторів та спротив МВФ.

Президент опинився перед таким вибором: або ПнВК, або 2 млрд доларів траншу від кредитора.

Одна з тем, яка найбільше хвилювала бізнес – контрабанда.

3 червня Зеленський дав тимчасово призначеному керівнику СБУ Івану Баканову два тижні на те, щоб побороти контрабанду і відзвітувати про це.

"Він вам вже відзвітував? За моєю інформацію, контрабандні поставки, які стояли на митниці близько двох тижнів, поїхали знову", - запитав Зеленського президент групи компаній MTI Володимир Цой.

- Голова адміністрації президента (Андрій Богдан – ЕП) щодня мене про це запитує. Він пише мені СМС "Ну що з контрабандою. Запитайте у Івана", - жартівливо відповів Зеленський.

"Ми або поборемо контрабанду, або замінимо Івана", - пообіцяв Зеленський.

Потім він посерйознішав і пояснив, що вже звільнив глав облдержадміністрацій, причетних до контрабандних потоків і має декілька форматів співпраці з правоохоронними органами, щоб покінчити з контрабандою в Україні найближчим часом.

Як відомо, нещодавно глава держави звільнив 15 глав ОДА, а саме Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської облдержадміністрацій.

Засновник і головний виконавчий директор Horizon Capital Олена Кошарна поцікавилась у президента перспективами судової реформи та готовністю проводити приватизацію за нормами британського права.

Відповідь від президента: готовність є, а новий проект судової реформи готується.

Плани є, команди немає

Фактично Володимир Зеленський заявив про намір зробити всі непроведені дотепер реформи та вирішити в країні всі проблеми.

Основна небезпека таких намірів – їх непосильність за відсутності згуртованої професійної команди. Останньої на сьогодні немає. Кристалізується вона після парламентських виборів та формування нового уряду.

Як формуватиметься влада?

Базовий сценарій такий: партія "Слуга народу" переможе і створить коаліцію. Була ідея формувати Кабмін з нових людей, які не працювали в законодавчій владі, але зараз розглядається варіант 50:50.

Як відомо, парламентські вибори відбудуться 21 липня. Після цього очікується, що новий Кабмін буде сформовано у вересні.