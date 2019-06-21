Новинский выкупил у Пинчука долю в нефтяной компании

Вадим Новинский

Pelidona Services Limited из группы "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского увеличила свою долю в нефтегазовой компании Regal Petroleum plc с 54% до 82,65%. Продавцами выступили компании из группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука.

Об этом сообщается на странице "Смарт-Холдинга" в Facebook.

"Пакет акций в размере 91868182 шт был выкуплен у крупного акционера Regal Petroleum plc компании Kylestone Limited в рамках реализации стратегии развития бизнеса "Смарт-Холдинга" по добыче углеводородов. Pelidona Services Limited не намерена продолжать дальнейший выкуп акций на рынке", – говорится в сообщении.

"Мы подтверждаем факт сделки по продаже акций Regal Petroleum. Сделка осуществлена в рамках портфельной стратегии группы EastOne. Мы остаемся в нефтегазовом секторе Украины, продолжим фокусироваться на развитии активов, находящихся под мандатом группы, и изучать новые возможности", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в EastOne, под мандатом которой находится группа компаний "Гео Альянс" – одна из крупнейших в секторе добычи газа и газового конденсата в Украине.

Согласно данным на сайте Лондонской фондовой биржи, на площадке AIM которой торгуются акции Regal Petroleum, их котировки на закрытие торгов 20 июня составляли 39,95 пенса – по этой цене сделку можно было бы оценить в 36,7 млн фунтов стерлинга (около 46,6 млн долларов).

"Результаты сделки не повлияют на корпоративное управление Regal Petroleum и ее статус публичной компании. Не планируется никаких изменений в совете директоров", – отмечает "Смарт-Холдинг" в пресс-релизе.

Холдинг указывает, что Regal Petroleum демонстрирует хорошие результаты деятельности и продолжит оставаться основой газодобывающего направления, а стратегия его развития предусматривает как органический рост бизнеса путем наращивания добычи на существующих месторождениях, так и приобретение новых активов.

В биржевом сообщении в пятницу мажоритарный акционер отметил, что долгосрочное развитие и рост Regal Petroleum на AIM также может включать расширение базы акционеров в будущем.

Напоминаем:

Гонконгская Kelda Ltd. в начале августа 2018 года приобрела пакет акций Regal Petroleum в 24,432%, который принадлежал российской "Альфа-групп".

Биржевые котировки тогда составляли 39,1 пенса за акцию.

В начале марта этого года она сообщила об увеличении этого пакета до 28,652%, однако в середине мая поделилась половиной своей доли в Regal Petroleum с другой компанией из Гонконга – Tomkins Trading Limited.

Ранее в отчетности Нацсовета по телевидению и радиовещании бенефициарами Kelda и Tomkins Trading Limited были Виктор и Елена Пинчуки.

Regal Petroleum в 2018 году увеличила чистую прибыль в 23,6 раза по сравнению с 2017 годом – до 54,3 млн долларов.

Выручка компании в прошлом году возросла на 88,3% – до 66,1 млн долларов.

Из этой выручки на долю газа пришлось 49,6 млн долларов (годом ранее – 24,94 млн долларов), конденсата – 12,7 млн долларов (против 7,96 млн долларов годом ранее), сжиженного газа – 3,6 млн долларов (2,16 млн долларов).

Экономическая правда