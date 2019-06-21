Туроператора «JoinUP!» оштрафовали за повторный обман и нечестную конкуренцию

Второй раз за год Антимонопольный комитет налагает штраф на одного из крупнейших туроператоров "Джоин ап!".

Об этом сообщили Экономической правде в АМКУ.

В январе Киевское областное отделение АМКУ оштрафовало компанию на 68 тыс грн за неправдивую рекламу относительно "лидерства" компании на рынке. 21 июня Временная админколлегия Комитета поставила точку в другом исследовании.

Установлено, что этот же туроператор предлагал своим потенциальным клиентам услуги авиакомпаний "МАУ" и "Роза ветров", с которыми у туроператора сделок не было.

Речь не только о потенциальном вреде такого обмана - в распоряжении Комитета находится обращение пострадавших граждан поскольку гарантия перелета именно этими перевозчиками была для них ключевой в выборе туроператора для отдыха на курортах Египта и Турции.

За это, уже второе подряд нарушение, на туроператора "Джоин Ап!" наложен штраф в размере 1,5 млрд грн.

Туристический оператор JoinUp принадлежит владельцам авиакомпании SkyUp Татьяне Альбе и Юрию Альбе.

Экономическая правда