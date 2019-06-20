Новости 20 июня: О первой киевской smart-улице, старых поездах и обещаниях Зеленского

О чем все говорили сегодня?

О первой в Киеве smart-улице. В столице открыли первую smart-улицу, расположенную в пределах улицы Салютной, которая оборудована инновационными устройствами и системой мониторинга качества воздуха.

О проблеме у Новака. В Окружной административный суд Киева поступил иск об увольнении Славомира Новака с должности исполняющего обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

О старых поездах. Критическая изношенность более 90% пригородных поездов оборачивается их возгоранием в пути и требует для обновления государственного финансирования в размере 7,1 миллиарда гривень.

О деле о повышении квартплаты. Верховный Суд отменил решения судов низших инстанций, которые приняли решение об отмене распоряжения Киевской городской государственной администрации об утверждении тарифов на содержание домов и придомовых территорий.

Об обещаниях Зеленского. Превратиться из бедной страны в страну со средним уровнем жизни - не так уж и сложно, для этого лишь нужно перенять опыт стран, которые уже достигли успеха, утверждает президент.

О потере фабрики. Хозяйственный суд Донецкой области частично удовлетворил иск российского Сбербанка по делу №905 / 21/17 и взыскал за долги в 56 миллионов долларов Кондитерская фабрика АВК, расположенную в оккупированном Донецке.

Вы хотите узнать больше?

Новые правила на валютном рынке: что означают и кого касаются

НБУ приблизил Украину к режиму свободного движения капитала. Накануне центробанк отменил обязательную продажу валюты для бизнеса. Что это означает для гривни и кого касается?

4G в селах и на автодорогах: когда ждать и кто запустит

Президент готовит указ о запуске 4G/3G в селах и на автодорогах. Кто его выполнит и сколько времени на это уйдет.