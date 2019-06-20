Поезда "Укрзализныци" загораются на ходу: перевозчик просит 7 миллиардов на их обновление

Критическая изношенность более 90% пригородных поездов оборачивается их возгоранием в пути и требует для обновления государственного финансирования в размере 7,1 миллиарда гривень.

Об этом заявил директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев.

"Сейчас Укрзализныця как никогда нуждается в поддержке государства, ведь изношенность пригородных поездов кричащая, их оборудование загорается прямо на ходу. Такие случаи в пути следования становятся все более частыми", - заявил Рязанцев.

Он рассказал, что за полученные средства компания могла бы приобрести более 15 новых 10-вагонных электричек.

"Источниками финансирования, например, частично могут быть расходы из дорожного фонда, поскольку часть его средств в этом году из-за позднего начала работ и тендерных процедур не будет освоена", - предложил Рязанцев.

В то же время он напомнил, что "Укрзализныця" ежегодно платит около 3,5 млрд грн акциза с горючего, "фактически финансируя автодороги".

По его словам, вопрос выделения средств из госбюджета для пассажирского сектора "Укрзализныци" уже рассматривался на заседаниях подкомитетов бюджетного комитета Верховной Рады, но решение "так и не было принято".

Директор по развитию бизнеса УЗ подчеркнул, что "Укрзализныця" обеспокоена отсутствием реакции от госорганов власти и конструктивного диалога на эту ситуацию. Хотя заказчиками услуг на перевозки пассажиров фактически являются государственные и местные органы власти, подчеркнул он.

По словам Рязанцева, на сегодняшний день пригородный железнодорожный парк - на пике изношенности: дизель-поезда - на 97,2%, электропоезда - на 87,5%. Старейший дизель-поезд построен в 1967 году, а электропоезд - в 1960, рассказали в УЗ.

"Несмотря на то, что пригородный подвижной состав проходит подготовку к рейсам в депо, подвергается текущим и внеплановым ремонтам, от сбоев в работе узлов и возгорания оборудования это не страхует, поскольку состояние парка требует глобального обновления, а не "латания дыр", - отметил Рязанцев.

Например, он вспомнил два похожих случая с возгоранием (один связан с перегоранием высоковольтных вставок, другой - с возгоранием головки дизеля в одном из вагонов) в связи с чем оба рейса отменили.

"Укрзализныця обеспокоена этой угрожающей безопасности движения и пассажирам ситуацией и акцентирует на необходимости замены критически устаревшего парка за счет финансирования со стороны государственного и местных бюджетов. Это предусмотрено действующим Законом Украины "О железнодорожном транспорте" и не выполняется уже 28 лет", - отметили в УЗ.

Напомним, недавно Кабмин утвердил Стратегию "Укрзализныци" до 2023 года. Она должна сделать компанию "более инвестиционно привлекательной и эффективной".

Как сообщалось ранее, грузовой парк железной дороги тоже изношен на 90%. Однако вместо стимулирования строительства вагонов в Украине Кабмин позволяет закупку российского мусора. Читайте об этом подробнее в колонке ЭП: Подноготная одного полувагона.

Экономическая правда