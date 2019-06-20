Зеленский рассказал о роли государства в экономике на ближайшие 5 лет

Превратиться из бедной страны в страну со средним уровнем жизни - не так уж и сложно, для этого лишь нужно перенять опыт стран, которые уже достигли успеха.

Такое мнение высказывания президент Владимир Зеленский во время встречи с бизнесом, которая проходит 20 июня в Киеве.

"Мы внимательно изучаем опыт стран, которым удалось (превратиться из бедной страны в богатую - ред.). Все они инвестировали в образование, технологии и инфраструктуру. Украина будет делать так же", - заявил Зеленский.

По его словам, роль государства в экономике в следующие пять лет будет сводиться к трем вещам:

Не мешать бизнесу работать;

Построить инфраструктуру и создать условия для удобного ведения бизнеса;

Сделать фокус на образовании, науке и технологиях.

Напомним, ранее президент выступил за активизацию экономических и культурных отношений Украины с Францией.

Также ранее Зеленский заявил, что IT-технологии и компании в Украине очень быстро развиваются. По словам Зеленского, более 4% ВВП Украины сейчас формируется из IT-индустрию.

Экономическая правда