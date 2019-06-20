Зеленский рассказал о роли государства в экономике на ближайшие 5 лет
Превратиться из бедной страны в страну со средним уровнем жизни - не так уж и сложно, для этого лишь нужно перенять опыт стран, которые уже достигли успеха.
Такое мнение высказывания президент Владимир Зеленский во время встречи с бизнесом, которая проходит 20 июня в Киеве.
"Мы внимательно изучаем опыт стран, которым удалось (превратиться из бедной страны в богатую - ред.). Все они инвестировали в образование, технологии и инфраструктуру. Украина будет делать так же", - заявил Зеленский.
По его словам, роль государства в экономике в следующие пять лет будет сводиться к трем вещам:
Не мешать бизнесу работать;
Построить инфраструктуру и создать условия для удобного ведения бизнеса;
Сделать фокус на образовании, науке и технологиях.
Напомним, ранее президент выступил за активизацию экономических и культурных отношений Украины с Францией.
Также ранее Зеленский заявил, что IT-технологии и компании в Украине очень быстро развиваются. По словам Зеленского, более 4% ВВП Украины сейчас формируется из IT-индустрию.
Экономическая правда
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