В Киеве открыли первую smart-улицу: что там есть

20 июня в столице открыли первую smart-улицу, расположенную в пределах улицы Салютной.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что первая smart-улица города оборудована инновационными устройствами и первой в Украине стационарной системой мониторинга качества воздуха.

"Датчик измеряет концентрацию мелкодисперсной пыли (РМ2.5 и РМ10), уровень формальдегида (CH₂O), диоксида азота (NO₂), угарного газа (CO), кислорода (O₂), углекислого газа (CO₂), а также фиксирует температуру и влажность. Сегодня контроль качества воздуха во всех районах столицы осуществляет мобильная лаборатория, которая ежедневно делает забор и анализ", - пояснили в КГГА.

Данные о качестве воздуха доступны на портале air.kyivsmartcity.com.

Кроме того, 12 камер видеонаблюдения, размещенные на этой улице, гарантируют высокий уровень безопасности, а "умное" освещение автоматически изменяется в зависимости от интенсивности движения, что экономит электроэнергию.

Пандусы и рельефное покрытие облегчат передвижение людям с инвалидностью.

Также на ул.Салютной есть две станции подзарядки электромобилей, скамейки с USB-зарядными устройствами, питающимися от солнечных панелей, и кнопка экстренного вызова.

Как отметили в Kyiv Smart City, первая "умная" улица в столице - это воплощение международной практики создания Living Lab.

"Такие "живые" лаборатории позволяют в условиях города протестировать новые технологии, призванные улучшить жизнь его жителей. Это и "умное" освещение, и контроль экологической ситуации, и видеонаблюдение, и многое другое. В рамках проекта мы будем иметь возможность проверить на практике достижения украинских и зарубежных стартапов, чтобы в будущем ввести лучшие технологии в других районах столицы", - отметили в Kyiv Smart City.

Напомним:

В мае 2019 года в Киеве презентовали приложение Kyiv Smart City, объединяющее электронные сервисы города в смартфоне.

В марте 2018 года Киев занял 173 место в рейтинге городов мира по качеству жизни. Рейтинг состоит из 231 города. По качеству жизни Киев уступил одну позицию Кампале и Уганде, но обогнал Манагуа и Никарагуа.

Сегодня столица Украины страдает от хронических заторов, хаотических парковок транспорта и смертности на дорогах. Сможет ли Киев "поумнеть", чтобы повысить качество жизни горожан, читайте в публикации ЭП: "Киев "поумнеет": как IT-решения помогут бороться с пробками и смертностью".

Экономическая правда